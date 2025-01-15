В Татарстане стартовал зимний учет диких животных

Фото: Арсений Фавстрицкий

С 15 января в Татарстане стартовал зимний учет диких животных, в рамках которого специалисты Госкомитета по биоресурсам, егеря, общественные инспекторы и охотники охватят 14 тыс. километров для пересчета представителей 19 видов охотресурсов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие, которое продлится два месяца, проходит по трем методикам: маршрутному учету, методу прогона и учету в местах искусственных концентраций, что позволит получить наиболее точную информацию о численности животных.

В ходе «переписи» будут пересчитаны такие виды животных, как лоси, кабаны, косули, олени, белки, волки и множество других. Работы завершатся 15 марта, и собранные данные помогут оценить состояние охотничьих ресурсов региона, а также определить необходимость принятия мер по сохранению и восстановлению фауны республики.



Анастасия Фартыгина