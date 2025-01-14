Средние цены на новые автомобили в Татарстане за 2024 год снизились на 3,2%

Фото: Динар Фатыхов

Средние цены на новые автомобили в Татарстане за 2024 год снизились на 3,2%, составив 2,9 млн рублей. При этом количество объявлений о продаже новых автомобилей выросло почти в два раза, на 97%, с января по декабрь 2024 года. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики сервиса «Авто.ру Оценка».

Они отмечают, что снижение средней цены обусловлено динамикой рынка и изменением структуры предложения. Наибольшее снижение цен зафиксировано у моделей Omoda S5 (-14,9%) и Omoda S5 GT (-14,4%), а также у некоторых моделей Chery: Arrizo 8 (-14,2%), Tiggo 8 Pro Max (-13,6%) и Tiggo 4 Pro (-8,2%).

В то же время некоторые модели подорожали. Наибольший рост средней стоимости отмечен у Haval F7x (+12,1%), а также у Lada Niva и Exeed VX, цены на которые выросли на 11%.



Напомним, в 2024 году продажи новых среднетоннажных грузовых автомобилей в России выросли на 22%, достигнув 22 тысяч единиц. Лидером рынка стал ГАЗ, реализовавший семь тысяч автомобилей и занявший 34% рынка. КАМАЗ занял второе место с 5,5 тысячи проданных грузовиков, что составляет 25% рынка.



Рената Валеева