«Нефтехимик» уступил «Сибири» в овертайме

Фото: Динар Фатыхов

Нижнекамский «Нефтехимик» уступил «Сибири» в выездном матче чемпионата КХЛ. Игра прошла в Новосибирске и закончилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

В первом периоде счет открыл нападающий «Нефтехимика» Райли Барбер. «Сибирь» ответила шайбой Владимира Бутузова во втором периоде. Основное время завершилось ничьей. Точку в овертайме уже на первой минуте поставил Тревор Мерфи.

Следующий матч нижнекамцы проведут 15 января против «Салавата Юлаева».