Вячеслав Володин: в России не планируют запрещать видеоигры

Фото: Динар Фатыхов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что опрос, проведенный в его телеграм-канале, показал обеспокоенность россиян деструктивным контентом в видеоиграх и интернете. По словам Володина, 71% проголосовавших высказались за необходимость оградить детей от сюжетов, содержащих насилие, агрессию и навязывание чуждых ценностей.

— Проведение опроса показало, насколько многих волнует тема, связанная с деструктивным контентом в видеоиграх и интернете, — написал Володин.

Спикер подчеркнул, что дискуссия по данному вопросу получила широкий отклик и что ряд СМИ ошибочно интерпретировали ситуацию как возможность полного запрета видеоигр. Володин заявил, что «об этом речи не идет», и призвал продолжить обсуждение.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он отметил, что за последние годы участились случаи нападений школьников на учеников и учителей, спровоцированные их участием в видеоиграх. По словам Володина, у детей стирается грань между виртуальным миром и реальностью.

Володин сообщил, что к обсуждению будущего законопроекта планируется подключить родительское сообщество, учителей, экспертов, представителей отрасли, психологов и всех заинтересованных, чтобы выработать сбалансированное решение.

Спикер Госдумы подчеркнул, что речь идет о защите детей от деструктивного контента, пропаганды информации, запрещенной в России, включая совершение преступлений, смену пола, употребление наркотиков и ЛГБТ. Также он отметил необходимость разрабатывать и выпускать отечественный контент.

Рената Валеева