В России цены на печатные книги повысятся с начала 2025 года

Фото: Максим Платонов

С начала 2025 года цены на печатные книги в России увеличатся на 7-10% из-за значительного роста полиграфических услуг, которые выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в «Коммерсанте».



В дополнение к этому типографии ожидают подорожания бумаги и других материалов, а маркетплейсы объявили об увеличении комиссий. Логистические услуги, включая хранение и транспортировку, также подорожали более чем на 20%, что усугубляет ситуацию.

Несмотря на ожидаемое удорожание книг, издательства не предсказывают сокращения продаж, указывая, что книги в России по-прежнему значительно дешевле, чем в Европе и США.

Генеральный директор издательской группы «Эксмо» Евгений Капьев заявил, что его компания намерена повысить цены в среднем на 7% с января 2025 года, хотя планировалось лишь 5% инфляционного повышения.

Анастасия Фартыгина