Банк России опубликовал курс валют на 25 октября
Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 25 октября. По отношению к некоторым денежным единицам рубль ослабил позиции.
Доллар прибавил в цене 0,1 рубля, цена евро повысилась на 0,13 рубля, юань также несколько поднялась в стоимости — на 0,02 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 13,53 рубля;
- доллар — 96,74 рубля;
- евро — 104,51 рубля
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