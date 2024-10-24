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Банк России опубликовал курс валют на 25 октября

17:51, 24.10.2024
Банк России опубликовал курс валют на 25 октября
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на пятницу, 25 октября. По отношению к некоторым денежным единицам рубль ослабил позиции.

Доллар прибавил в цене 0,1 рубля, цена евро повысилась на 0,13 рубля, юань также несколько поднялась в стоимости — на 0,02 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 13,53 рубля;
  • доллар — 96,74 рубля;
  • евро — 104,51 рубля
Олег Исаков

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ЭкономикаОбщество

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