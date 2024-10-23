Камская транспортная прокуратура проверяет обрыв кабеля ЛЭП на реке Каме в Татарстане
Камская транспортная прокуратура проводит проверку обстоятельств инцидента, произошедшего на реке Каме в районе шлюза Нижне-Камского района гидротехнических сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
По предварительной информации, утром 23 октября буксируемый плавкран, проходя шлюз, зацепил стрелой кабель ЛЭП, проходящий над акваторией реки. В результате произошел обрыв кабеля.
- Пострадавших в результате инцидента нет. В настоящее время проводятся работы по очистке судового хода. Движение пассажирских судов не нарушено.
На место происшествия выехал Камский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности судовождения. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, в прошлом месяце танкер столкнулся с железнодорожным мостом в акватории Волги в Костроме. По предварительной информации, пострадавших и разлива нефтепродуктов в результате случившегося не обнаружили.
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