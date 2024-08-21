Итальянские спасатели достали из затонувшей яхты тела британского миллиардера Майка Линча и его дочери

Фото: Динар Фатыхов

У берегов Сицилии потерпела крушение яхта Bayesian длиной 56 метров. На борту находились 22 человека: 10 членов экипажа и 12 пассажиров. В результате происшествия погибли четыре человека, включая британского предпринимателя Майка Линча. Судьба еще двоих остается неизвестной, передает «Интерфакс».

Яхта пошла ко дну ранним утром в понедельник во время бури у берегов Портичелло. Спасателям удалось обнаружить 15 выживших, а также тело капитана, который погиб в результате инцидента. Чтобы найти остальных пропавших без вести, водолазам пришлось пробивать стены кают.

Помимо предпринимателя на борту находился председатель совета директоров банка Morgan Stanley International Джонатан Блумер.

Линч основал несколько технологических компаний и заработал репутацию своего рода «британского Билла Гейтса». В 1991 году он участвовал в создании фирмы Cambridge Neurodynamics, которая разрабатывала технологию распознавания отпечатков пальцев. А спустя 5 лет Линч создал компанию Autonomy, разрабатывавшую средства анализа больших объемов данных.

Рената Валеева