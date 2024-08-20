Продажи кузовных автозапчастей в Казани выросли на 10% за полугодие

Динамику продаж автозапчастей в Казани в первом полугодии 2024 года проанализировал сервис «Авито».

«Первое место по востребованности на «Авито» занимают кузовные детали — зеркала, бампера, капоты и прочее. На эту категорию приходится 33% продаж. За год они выросли на 10%, а средняя стоимость составила 5 тыс. рублей.

Второе место по объему продаж занимают двигатели и детали для них (10%). Их стали покупать чаще на 19%, а средняя стоимость составила 11 тыс. рублей.

На третьем месте — элементы электрооборудования с долей 10%: их продажи на «Авито» выросли на 2%, а средний чек в категории составил 4 тыс. рублей

На четвертом месте — автосвет с долей 8%. В среднем на такие детали пользователи тратили 6 тыс рублей. На пятом — подвеска с долей 6%. Продажи выросли на 1%. Средняя цена в категории — 4 тыс. рублей», — говорится в исследовании компании.

«Запчасти — одна из лидирующих с точки зрения объема продаж товарная категория, — отмечает Алексей Головин, руководитель категории «Запчасти и Автосервисы» в «Авито». — Ежемесячная аудитория раздела насчитывает более 23 млн человек. Ежегодно интерес к автокомпонентам на платформе растет: за первые семь месяцев 2024 года объем продаж в категории вырос на 23%».

Также стало известно, что классифайд начал сотрудничество с производителями автокомпонентов, в рамках которого официальные представители крупных поставщиков на платформе будут верифицированы и предоставят бесплатную замену или ремонт в течение гарантийного срока в случае неисправности. Первыми партнерами стали дочерняя компания группы АвтоВАЗ «LADA Цифра» и официальные представители брендов LYNXauto и METEOR.

