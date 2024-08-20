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На фестивале «Китоврас» во Владимире отменили выступления писателей из-за давления патриотических активистов

13:36, 20.08.2024 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»
На фестивале «Китоврас» во Владимире отменили выступления писателей из-за давления патриотических активистов
Фото: Максим Платонов

Во Владимире организаторы книжного фестиваля «Китоврас» отменили выступления нескольких писателей после критики со стороны патриотически настроенных групп. В частности, была снята с программы встреча с писательницей Ириной Котовой. Это решение было принято под давлением общественных организаций и активистов. По их мнению, среди участников не было «патриотично настроенных» авторов, что вызвало волну возмущения и требования изменений в программе мероприятия.

Ранее была также отменена запланированная встреча с писательницей Асей Демишкевич и онлайн-выступление литературного критика Галины Юзефович.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова

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