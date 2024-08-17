Рамзан Кадыров получил кибертрак «Тесла» от Илона Маска, который направит на СВО

Фото: взято с сайта lrmuitine.lt

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил кибертрак «Тесла» от Илона Маска.

— Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что неслучайно его называют «Киберзверь», — написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. — Настоящее неуязвимое и быстрое животное. Маневренный автомобиль, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Очень удобная машина. Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях. Уверен, этот «зверь» принесет много пользы нашим бойцам.

Поблагодарив Илона Маска и назвав его «сильнейшим гением» и «великим человеком», Кадыров пригласил его в Чечню:

— Илон, спасибо! Приезжай в Грозный, приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО.