За первое полугодие 2024-го цены на новые автомобили в ПФО снизились на 7%

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии текущего года новые автомобили в Приволжском федеральном округе (ПФО) подешевели на 7%. Если в январе 2024-го новый автомобиль можно было приобрести за 2 632 300 млн рублей, то в июне для покупки было достаточно 2 448 000 млн рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авто.ру Бизнес».



Чаще всего жители ПФО выбирали китайские модели: Haval Jolion (2 490 100 рублей), Chery Tiggo 4 PRO (2 421 100 рублей) и Chery Tiggo 7 PRO MAX (3 082 300 рублей). Доля продукции китайских брендов на рынке новых машин в этом году составила 63%, тогда как российских — 30%. Наибольшим спросом среди отечественных автомобилей пользовались Lada Granta (1 015 500 рублей), Lada Vesta (1 648 800 рублей) и Lada Niva (1 329 700 рублей).

Что касается машин с пробегом, их стоимость выросла на 2%, с 1 174 700 рублей зимой до 1 201 600 рублей летом. Самыми популярными моделями стали Kia Rio (1 187 586 рублей), Hyundai Creta (1 792 400 рублей) и Kia Sportage (2 513 700 рублей). Доля подержанных отечественных авто на рынке составила 30%. Среди них покупатели предпочитали Lada Granta (649 300 рублей), Lada Kalina (358 700 рублей) и Lada Priora (337 600 рублей). На китайские бренды приходилось всего 5% авто с пробегом.

Напомним, в России самым востребованным легковым автомобилем с пробегом является седан Lada 2107. За первое полугодие 2024 года было куплено 62,7 тыс. таких машин.



Галия Гарифуллина