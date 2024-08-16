«Зайцем» в общественном транспорте ездят в среднем 1,4% казанцев

Фото: Максим Платонов

В среднем в Казани не оплачивают проезд 1,4% горожан. Об этом в ходе конференции международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) сообщил заместитель генерального директора МУП «Метроэлектротранс» Алексей Варин.

При этом он отметил, что большинство пассажиров «ведет себя сознательно». 84% казанцев оплачивают проезд добровольно, а еще 15% — после обращения ревизора.

— Типичный представитель безбилетных лиц относится к экономически активной категории населения возрастом от 26 до 35 лет. В основном безбилетные пассажиры мирные, — подчеркнул Варакин.

Он добавил, что на данный момент штраф за безбилетный проезд составляет всего 300 рублей, но уже к концу года может возрасти до 2,5 тыс.

Напомним, Варин также сообщил, что уже можно подвести промежуточные итоги за летние месяцы с учетом затрат на ежемесячную оплату аренды оборудования и сервисное обслуживание ПО, фонда заработной платы кондукторов, задействованных на маршрутах в качестве сопровождающих. Потеря доходов в целом не превышает 10%, а экономия составляет почти 1,2 млн рублей.

Елизавета Пуншева