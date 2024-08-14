Вильфанд: в июле был зафиксирован самый жаркий день в мире за всю историю наблюдений

Фото: Максим Платонов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в июле был зафиксирован самый жаркий день в мире за все время метеорологических наблюдений. Так, в Антарктиде аномалия отмечалась более чем на 10 градусов выше стандартных показателей, сообщает ТАСС.

— В июле был отмечен самый жаркий день за весь период инструментальных наблюдений, на текущий момент идет дискуссия насчет 22 или 23 июля. По данным «Коперникуса», самым жарким было 22 июля, самым жарким за весь период наблюдений, независимо от июля или какого-то другого месяца. <...> В июле значительные аномалии температуры более чем на 10 градусов выше средних значений наблюдались на большей части Антарктиды. То есть Антарктида начала реагировать [на потепление и изменение климата], это очень опасно, — рассказал Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что в зависимости от различных факторов и явлений изменчивость климата существовала всегда. Он добавил, что рекордные показатели можно было списать на статистические погрешности. Данные аномалии продолжаются уже 13 месяцев, что представляет собой большую опасность. В июле мировая температура была зафиксирована на 1,7 градуса выше нормы, однако эти данные противоречат Парижскому климатическому соглашению, при котором ограничение роста температуры составляет 1,5 градуса Цельсия.

Подобные температурные аномалии фиксировались и в прошлом году. Так, в сентябре 2023 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что лето было самым жарким за всю историю наблюдений. Он указал, что в связи с таким повышением температуры необходимо активизировать действия, поскольку «климат нарушается быстрее, чем люди могут справиться с экстремальными погодными явлениями».

Разиль Самигуллин