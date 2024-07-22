В России могут запретить управлять снегоходами, квадрициклами и трициклами без прохождения обучения

Фото: Максим Платонов

Президент Союза транспортников России и депутат Госдумы Виталий Ефимов поддержал инициативу закрыть законодательную лазейку. Она позволяет некоторым водителям получать права на управление снегоходами, квадрициклами и трициклами с мотоциклетным рулем без обучения и экзаменов.

Такая возможность появилась в законе «О безопасности дорожного движения» весной текущего года в результате принятия двух пересекающихся поправок. Некоторые водители уже успели ею воспользоваться, пишут «Известия».

Одна из поправок предусматривала, что при открытии категории B автоматически открывается категория B1, которая позволяет водить трициклы и квадрициклы. При этом в конце прошлого года обладателям выдаваемых ГИБДД удостоверений разрешили водить специальную внедорожную технику категории А1 (квадроциклы, снегоходы и прочее) без получения в органах Гостехнадзора прав тракториста-машиниста.

В Татарстане участились аварийные случаи на дорогах с участием несовершеннолетних водителей. Раис республики Рустам Минниханов обратился к родителям с призывом следить за тем, как управляют транспортом их дети.

Рената Валеева