В Айове вступает в силу закон о запрете в школах книг с сексуальным содержанием

В штате Айова вступает в силу закон, который запрещает публичным школам хранить книги с описанием сексуальных актов. Такое решение было принято после того, как федеральный апелляционный суд отменил предварительный запрет на применение закона, ранее наложенный окружным судьей.

Закон, известный как Senate File 496, был подписан губернатором-республиканцем Ким Рейнольдс в мае 2023 года. Он запрещает в школах с 1-го по 12-й классы хранить книги с описанием сексуальных сцен. Исключение составляют религиозные тексты. Помимо этого, закон ограничивает преподавание тем, связанных с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью, до седьмого класса. Это привело к удалению ряда книг, затрагивающих данные темы, из школьных библиотек.

После принятия закона тысячи книг были запрещены в школах по всему штату. В их числе такие известные такие произведения, как «Цвет пурпурный» Элис Уокер, «В поисках Аляски» Джона Грина и «Рассказ служанки» Маргарет Этвуд.

Ранее несколько организаций, включая Американский союз гражданских свобод (ACLU) Айовы и издательство Penguin Random House, оспорили закон на основании нарушения свободы слова. Eliott Reyna на Unsplash

Ранее несколько организаций, включая Американский союз гражданских свобод (ACLU) Айовы и издательство Penguin Random House, оспорили закон на основании нарушения свободы слова. В декабре федеральный судья временно заблокировал его вступление в силу, заявив, что закон может привести к массовому удалению книг и создать атмосферу цензуры в школьных библиотеках. Однако штат Айова подал апелляцию, и три судьи Апелляционного суда США отменили это решение, заявив, что запрет на книги не нарушает свободу слова, если он направлен на установление возрастных ограничений, нейтральных по отношению к содержанию.

Губернатор Рейнольдс приветствовала решение суда, подчеркнув, что именно родители должны решать, когда и какие книги, содержащие сексуальный контент, могут быть доступны их детям. Между тем группы, оспаривающие закон, заявили о намерении продолжать бороться против его применения.

Это судебное противостояние происходит на фоне роста числа запретов на книги по всей территории США. В последние недели новые законы, ограничивающие доступ к материалам, которые могут быть сочтены непристойными или вредными, были приняты также в Юте, Айдахо, Южной Каролине и Теннесси.

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Екатерина Петрова