В Казани завершили ремонт проезжей части на 24 участках

Фото: Максим Платонов

В настоящее время на 24 участках дорог в Казани завершены работы по ремонту проезжей части. Полноценное обновление все дорожных полотен в столице Татарстана планируется к началу осени. Также на 73% завершены работы по программе «Наш двор», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Также в этом году планируется закончить ремонт улично-дорожной сети Горьковского шоссе. В этом году на территории трассы пройдет ремонт 40 участков протяженностью более 36 км. В настоящий момент на территории дороги происходит стройка подпорных стен разворотных петель на улице Фрунзе — улице Болотникова, развязке улиц Фрунзе — Восстания.

Сейчас на объекте создаются подземные пешеходные переходы, основная трасса, местные проезды и канализационная насосная станция с очистными сооружениями. Специалисты монтируют шумозащитные экраны, возводят путепровод тоннельного типа на примыкании Вознесенского тракта к трассе М-7 и мост через реку Нокса.

В настоящий момент в ЖК «Салават купере» улицу Нурихана Фаттаха расширяют до четырех полос. Новая дорога протяженностью почти 1 км строится по улице Туфана Миннуллина. Она соединит улицы Салимжанова и Н.Назарбаева. По программе «Наш двор» завершены работы на 144 придомовых территориях. В общем программа выполнена на 73%. Сейчас работы продолжаются в 233 дворах.

Сегодня стало известно, что Татарстан занял 18-е место среди регионов России по качеству дорог в 2024 году. Так, в регионе 65,6% трасс соответствуют нормативным требованиям. В среднем по стране только 54,1% магистралей отвечают нормативам.

Разиль Самигуллин