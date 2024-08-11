Умер бывший советник президента России Асламбек Аслаханов

Заслуженный мастер спорта России по самбо, генерал-майор милиции МВД СССР, доктор юридических наук и профессор Асламбек Аслаханов скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщил президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. По его словам, Аслаханова не стало утром 11 августа.

В федерации отметили, что Асламбек Ахмедович всю свою жизнь посвятил служению родине. «Настоящий чеченец, патриот не на словах, а на деле. Всегда боролся с несправедливостью как в жизни, так и в спорте», — подчеркнули коллеги покойного.

Аслаханов был известен не только своими спортивными достижениями. В начале 2000-х он был депутатом Госдумы, а в период с 1990 по 1993 годы занимал пост председателя Комитета Верховного Совета России по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступностью. С 2004 по 2008 год Асламбек Ахмедович работал советником президента по проблемам Северо-Кавказского региона. Затем до 2012 года представлял правительство Омской области в Совете Федерации.