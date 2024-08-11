15-летний водитель каршеринга врезался в дом, разогнавшись до 145 километров в час

Фото: Олег Исаков

В Москве произошло смертельное ДТП, участниками которого стали школьники. Они угнали каршеринг и попытались уйти от полицейской погони. По предварительным данным, подростки разогнались до 145 км/ч.

На одном из поворотов машину занесло, после чего сидевший за рулем школьник ударил по тормозам. Машину закрутило, и она врезалась в дом. В результате аварии погиб 15-летний парень. Трое подростков (два парня и одна девушка) попали в больницу.

За рулем находился 15-летний подросток, который смог сбежать с места ДТП. Вскоре он был задержан, в ближайшее время его доставят на допрос.

По факту ДТП следователями возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть, сопряженное с оставлением места его совершения»).

Председатель Следкома Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК по Москве Виталию Саксину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.