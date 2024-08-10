Авито ввел бесплатную доставку гуманитарной помощи по #яПомогаю для жителей областей с режимом КТО
«Авито» ввел бесплатную доставку помощи для жителей Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областей. «Доставка товаров с хештегом #яПомогаю через Авито будет бесплатна для волонтеров Российского Красного Креста, организующих помощь жителям этих регионов, — говорится в сообщении компании. — Для временно закрывшихся пунктов выдачи заказов будут продлены сроки хранения посылок».
Тех, кто готов передать вещи, просят добавлять в свои объявления хештег #яПомогаю, чтобы предложения автоматически попадали в подборку при поиске.
Арендодателям и арендаторам жилья в Курской области будут компенсированы отмененные брони.
Напомним, весной подобную гуманитарную кампанию Авито запускал для жителей пострадавших от наводнений регионов. Объем помощи, которую россияне безвозмездно передали через платформу, составил почти 30 млн рублей. Тогда Красный Крест впервые подключили через Авито к этой кампании.
Справка
Пострадавшие могут оставить заявку на получение адресной помощи через:
— Белгородское региональное отделение Российского Красного Креста по адресу: г. Белгород, пр-т Богдана Хмельницкого, д. 181. e-mail: 31region@redcross.ru
— Курское региональное отделение Российского Красного Креста по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 87/7. e-mail: 46region@redcross.ru
— Центральный аппарат Российского Красного Креста: +7 (499) 126-75-71
— Номер федеральной горячей линии Российского Красного Креста: +7 (800) 234 07 07
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