Сергей Кощеев тяжело ранен при выполнении боевого задания на Авдеевском направлении
Сергей Кощеев, первый главный редактор «Реального времени», известный казанский журналист, получил тяжелое ранение во время выполнения боевой задачи в составе штурмовой подгруппы на Авдеевском направлении в ДНР.
В бою он потерял руку и получил осколочные ранения. Сергей был прооперирован в госпитале в г. Ясиноватая. В настоящее время он находится в сознании в военном госпитале в Ростовской области.
Сергей Кощеев проходит контрактную службу в звании рядовой, по военной специальности «гранатометчик». «Сейчас нахожусь в ожидании длительного мучительного лечения и реабилитации, но ни о чем не жалею. Хотел бы лечиться в госпитале поближе к дому в Казани», — написал нам Сергей.
Напомним, ряды бойцов-добровольцев от Татарстана Сергей Кощеев пополнил 28 июня этого года, заключив контракт с Минобороны РФ.
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