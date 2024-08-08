Пострадавшая от беспорядков библиотека в Ливерпуле собрала более £120,000 на восстановление

Библиотека и общественный центр Spellow Hub в Ливерпуле, которые серьезно пострадали от пожара после беспорядков, смогли собрать более £120,000 на восстановление в течение двух дней. Кампания по сбору средств началась в воскресенье и привлекла внимание более 6 тыс. жертвователей. Первоначальная цель сбора средств составляла всего £500, но благодаря активной поддержке сообщество смогло собрать гораздо большую сумму.

Spellow Hub пострадал во время беспорядков, в которых участвовало около 300 человек. Это был один из самых серьезных случаев гражданских беспорядков в Великобритании за последние 13 лет. Полиция сообщила о 378 арестах после того, как в прошлый понедельник в Саутпорте были убиты три девочки.

Во время беспорядков несколько человек подожгли библиотеку, а затем мешали пожарным потушить огонь и даже бросали в них предметы. В результате пожара серьезно пострадал первый этаж библиотеки. Два брата, Адам Уортон (28 лет) и Эллис Уортон (22 года), признали свою вину в ограблении библиотеки. Но Эллис не признал свою вину по обвинению в нападении на сотрудника службы спасения.

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Екатерина Петрова