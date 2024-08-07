Операторы о льготах на создание сетей 5G: «Это может способствовать ускорению внедрения передовых технологий»

Фото: Динар Фатыхов

Льготные кредиты дадут для модернизации сетей в городах-миллионниках

Правительство России до 1 сентября должно проработать вопрос предоставления льготных кредитов операторам связи на увеличение мощности сетей связи четвертого поколения (LTE) и создание сетей пятого поколения (5G) в городах-миллионниках. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по направлениям социально-экономического развития.

Помимо городов с населением 1 млн человек это коснется столиц субъектов России. Все решения должны приниматься «с учетом роста трафика на основе использования телекоммуникационного оборудования отечественного производства». Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, Путин поручил проработать вопрос обеспечения устойчивой связи и высокоскоростного доступа к интернету в малочисленных и приграничных населенных пунктах, удаленных районах и на территориях с массовым проживанием населения, а также на федеральных трассах и железнодорожных путях.



«На сегодня перед операторами стоит множество задач, в первую очередь в сфере импортозамещения»

«Реальное время» опросило операторов связи, чтобы узнать, как они относятся к этой инициативе. Ее поддержали три крупных оператора — билайн, МТС и «Мегафон».

— Мы поддерживаем инициативу, направленную на предоставление льготных кредитов операторам для увеличения мощности сетей связи. Развитие инфраструктуры имеет ключевое значение для обеспечения качественной связи и доступа к современным услугам. До получения детализированных поручений и конкретных условий предоставления льготных кредитов сложно дать точную оценку таким мерам. Однако любая форма государственной поддержки, направленная на развитие инфраструктуры, может оказаться полезной и способствовать ускорению внедрения передовых технологий, — сообщили изданию в пресс-службе ПАО «ВымпелКом» (билайн).

Пресс-служба МТС в Татарстане назвала предложение актуальным и востребованным:

— Повышение инвестиционных возможностей операторов связи может быть достигнуто благодаря мерам господдержки, в т.ч. и за счет льготного возвратного финансирования. На сегодня перед операторами стоит множество задач, в первую очередь в сфере импортозамещения, обеспечения технологического суверенитета, повышения устойчивости инфраструктуры, создания перспективных поколений связи и освоения новых технологий. Все эти мероприятия требуют больших инвестиционных вложений.



— Мы считаем крайне важным внедрение таких мер поддержки. Их принятие окажет операторам существенную помощь при реализации масштабных государственных задач, обозначенных в Стратегии развития отрасли связи РФ на период до 2035 года, — заявили в пресс-службе «МегаФона».

Дарья Пинегина