В Министерстве строительства Чувашии прошли обыски

В Чувашии в Министерстве строительства прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия, а также изъяли часть документов, сообщает «Коммерсантъ».

Также на допрос был вызван глава Минстроя региона Михаил Коледа. После дачи показаний он был отпущен.

Напомним, по сообщению РБК, в конце марта был задержан бывший глава Минстроя Чувашии Павел Данилов. По данным следствия, с сентября 2022 года по апрель 2023 года он получил взятки на общую сумму более чем 32 млн рублей.

Разиль Самигуллин