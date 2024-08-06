В Министерстве строительства Чувашии прошли обыски
В Чувашии в Министерстве строительства прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия, а также изъяли часть документов, сообщает «Коммерсантъ».
Также на допрос был вызван глава Минстроя региона Михаил Коледа. После дачи показаний он был отпущен.
Напомним, по сообщению РБК, в конце марта был задержан бывший глава Минстроя Чувашии Павел Данилов. По данным следствия, с сентября 2022 года по апрель 2023 года он получил взятки на общую сумму более чем 32 млн рублей.
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