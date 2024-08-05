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Apple покажет новую линейку смартфонов iPhone 10 сентября

10:55, 05.08.2024
Apple покажет новую линейку смартфонов iPhone 10 сентября
Фото: Динар Фатыхов

Презентация новой линейки смартфонов iPhone 16 от компании Apple может пройти 10 сентября. Об этом сообщает «Российская газета».

Предзаказ на устройства, вероятно, откроется 13 сентября, а первые покупатели смогут получить свои гаджеты 20 сентября.

По данным инсайдера Сонни Диксона, смартфоны будут доступны в трех цветах: White, Natural Titanium и Space Black.

С января по март 2024 года спрос на восстановленные смартфоны в Татарстане вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейтинг предпочтений жителей региона возглавили гаджеты бренда Apple. Чаще всего татарстанцы покупали iPhone 13 на 512 ГБ и iPhone 11 на 64 ГБ.

Рената Валеева

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