Apple покажет новую линейку смартфонов iPhone 10 сентября
Презентация новой линейки смартфонов iPhone 16 от компании Apple может пройти 10 сентября. Об этом сообщает «Российская газета».
Предзаказ на устройства, вероятно, откроется 13 сентября, а первые покупатели смогут получить свои гаджеты 20 сентября.
По данным инсайдера Сонни Диксона, смартфоны будут доступны в трех цветах: White, Natural Titanium и Space Black.
С января по март 2024 года спрос на восстановленные смартфоны в Татарстане вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рейтинг предпочтений жителей региона возглавили гаджеты бренда Apple. Чаще всего татарстанцы покупали iPhone 13 на 512 ГБ и iPhone 11 на 64 ГБ.
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