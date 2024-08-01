На организацию мероприятий в рамках фестиваля уличных культур в районах Татарстана направят 3,2 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Министерство по делам молодежи Татарстана выделило 3,2 млн рублей на организацию спортивных мероприятий в рамках фестиваля уличных культур в районах республики. Проект запланирован в рамках программы поддержки уличных сообществ республики. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.

Программа включает соревнования по трем уличным видам спорта: скейтбордингу, самокату и BMX. Участие смогут принять профессионалы и любители разных возрастов, судить которых будут эксперты с опытом подобных мероприятий. Победители получат дипломы и подарки.

Также запланировано не менее пяти мастер-классов по экстремальным видам спорта от ведущих специалистов. Участники смогут ознакомиться с базовыми элементами выбранной дисциплины.

В программу включена развлекательная часть с участием диджея и ведущего. Мероприятие будет обеспечено полным техническим комплексом, включая мультимедийное и звуковое оборудование, фото- и видеосъемку.

Подготовительные работы продлятся до 31 августа включительно, а мероприятия будут проходить в течение пяти дней. Планируется не менее 800 гостей.

Напомним, в Казани будет проходить фестиваль COMBOnation в течение четырех дней. В столицу Татарстана планируют пригласить судей, ведущих, диджеев и художников. Программа турнира включает в себя бесплатные тренировки, открытые обсуждения и лекции от выдающихся тренеров. Кроме озвученного фестиваля, республиканский Минмол потратит 4,2 миллиона рублей на программу поддержки уличных сообществ.



Дарья Пузикова