Пассажирам поезда №491 Казань — Адлер компенсируют полную стоимость проезда
АО «Федеральная пассажирская компания» возместит пассажирам полную стоимость билетов на поезд, потерпевший крушение в Волгоградской области. Кроме того, пассажиры могут рассчитывать на страховые выплаты. Об этом сообщает пресс-служба АО «ФПК».
Найденные вещи пострадавших будут переданы на станцию Котельниково. В настоящее время движение транспорта в этом направлении задерживается.
Напомним, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. «Реальное время» собирает все, что известно о происшествии.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.