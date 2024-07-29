Пассажирам поезда №491 Казань — Адлер компенсируют полную стоимость проезда

Фото: скриншот видео очевидцев

АО «Федеральная пассажирская компания» возместит пассажирам полную стоимость билетов на поезд, потерпевший крушение в Волгоградской области. Кроме того, пассажиры могут рассчитывать на страховые выплаты. Об этом сообщает пресс-служба АО «ФПК».

Найденные вещи пострадавших будут переданы на станцию Котельниково. В настоящее время движение транспорта в этом направлении задерживается.

Напомним, пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. «Реальное время» собирает все, что известно о происшествии.

Рената Валеева