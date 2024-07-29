Завтра жителей Татарстана ожидает ухудшение погоды
Завтра жителей Татарстана ожидает ухудшение погоды. Так, ночью и утром 30 июля на территории региона прогнозируется туман, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
Также на территории региона днем прогнозируется сильный дождь. Ночью и днем жителей республики ожидает гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—17 м/с.
По предварительному прогнозу середина недели окажется дождливой. Так, на территории республики днем прогнозируются дожди и грозы. Дневная температура воздуха прогреется от 19 до 24 градусов тепла.
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