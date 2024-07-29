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Пассажиров поезда №491 Казань — Адлер перевезет резервный состав

16:09, 29.07.2024
Пассажиров поезда №491 Казань — Адлер перевезет резервный состав
Фото: Максим Кокунин

Пассажиры, эвакуированные из поезда №491 после ДТП на железнодорожном переезде в Волгоградской области, будут доставлены к месту назначения резервным составом, сообщает пресс-служба РЖД.

В настоящее время он отправляется со станции Гремячая и проследует измененным маршрутом через станции Петров Вал, Морозовская, Волгодонская с выходом на основной маршрут на станции Куберле.

После аварии пассажиров эвакуировали на станцию Котельниково. Там их разместили на вокзале и организовали раздачу воды. По прибытии резервного состава пассажиров доставят к нему автобусами.

Напомним, поезд, следовавший по маршруту Казань — Адлер, сошел с рельсов на участке железной дороги в Волгоградской области. «Реальное время» собирает все, что известно о ЧП.

Рената Валеева

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