На внедрение системы «Электронное здравоохранение Татарстана» направят почти 15 миллионов рублей

Фото: Руслан Ишмухаметов

На внедрение государственной информационной системы «Электронное здравоохранение Татарстана» в республике направят почти 15 миллионов рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик обязуется установить и настроить программное обеспечение в медицинских организациях Татарстана. При этом необходимо учесть особенности конкретного учреждения. Также исполнитель должен обучить персонал работе в модулях.

Система предназначена для ряда задач: поддержка принятия решений в области развития здравоохранения, учет сведений о населении, электронная регистратура, взаимодействие с подсистемами управления скорой и лабораторными исследованиями, организация профилактики заболеваний и другое.

Предполагается, что «Электронное здравоохранение» будут использовать медицинский персонал, пациенты, сотрудники организаций системы охраны здоровья и федеральные сервисы ЕГИСЗ.

Напомним, Министерство здравоохранения России выступило с предложением отложить перевод работников на личные электронные медицинские книжки, который планировалось провести в 2024 году.

Елизавета Пуншева