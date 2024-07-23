Журналист и писатель Михаил Зыгарь* заочно приговорен к 8,5 года колонии

Фото: Екатерина Петрова

Басманный суд Москвы признал журналиста и писателя Михаила Зыгаря* виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Ему назначен заочный приговор в виде 8,5 года колонии общего режима, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком на четыре года. Об этом сообщили представители суда.

Срок наказания будет исчисляться с момента задержания Зыгаря* или его экстрадиции в Россию. Уголовное дело против журналиста было возбуждено 13 марта на основании его высказываний о российской военной операции на Украине. В апреле Министерство внутренних дел объявило его в розыск.

Михаил Зыгарь* работал в газете «Коммерсантъ» и занимал пост главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов и признан нежелательной организацией), также он автор книг «Вся кремлевская рать», «Империя должна умереть» и «Все свободны». В 2022 году Зыгарь* уехал из России.

*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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Екатерина Петрова