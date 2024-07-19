В Татарстане кино и сериалы активнее смотрят мужчины

Фото: предоставлено ПАО «Мегафон»

За шесть месяцев 2024 года общее время, потраченное зрителями на онлайн-смотрение фильмов и сериалов, выросло на 45% в сравнении с первым полугодием 2023 года. Наибольшую тягу к онлайн-кинотеатрам проявляют россияне 35—44 лет, при этом основная часть интернет-трафика стриминговых платформ приходится на мужчин. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и START.

С января по июнь 2024 года суммарное количество часов, которое зрители проводят за просмотром фильмов и сериалов, выросло на 45% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, отмечают в START. В категории сериалов россияне чаще выбирали драмы. Во многом это связано с популярностью сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», интерес к которому сохранился и в 2024 году. Большим спросом также пользуются сериалы в жанрах комедии и мелодрамы. А в топ-3 самых быстрорастущих жанров вошли драма (+64%), семейный сериал (+62%) и боевик (+50%).

Среди фильмов россияне отдают предпочтение комедиям — количество просмотров кинолент этой категории выросло на 28% год к году. Однако наибольший рост продемонстрировали картины в жанрах научной фантастики (+91%), историческое кино (+42%) и семейное кино (+34%).

По данным МегаФона, в структуре потребления больше половины всего интернет-трафика онлайн-кинотеатров приходится на мужчин (свыше 56%). В 2024 году у кинотеатра Wink эта доля оказалась наивысшей — 57%. Однако есть и стриминги, где превалирует женская аудитория. Так, на ivi и START женщины потребляют более 60% трафика.

В настоящее время около 70% всех потраченных гигабайт в онлайн-кинотеатрах приходится на россиян 25—44 лет, из них 38% — на зрителей возрастной группы 35—44 лет. Молодежь (14—24 года) наиболее активна в онлайн-кинотеатрах PREMIER (13% всего трафика) и «Кинопоиск» (12%), а аудитория 45+ чаще потребляет видеоконтент на платформе «Смотрим.ру» — около 40% от всего интернет-трафика стриминга.

Наибольший интерес к фильмам и сериалам россияне проявляли в январе во время новогодних праздников, а реже всего на видеосервисы заходили в мае. Чаще всего зрители выбирают для просмотра онлайн-контента вечернее время, после 18 часов, а самый популярный день для кинопросмотра — воскресенье.

Активнее всего на площадки онлайн-кинотеатров заходят жители Москвы и Краснодарского края, а также Санкт-Петербурга, Ростовской и Самарской областей.

В Татарстане фильмы и сериалы больше любят смотреть мужчины: их общая доля составляет 55%. При этом чаще они выбирают Wink, где на них приходится 57% трафика. У женщин в регионе максимальный показатель на «Кинопоиске» — 74%. Если говорить о возрасте, то здесь лидерами являются зрители в возрасте 35—44 лет.

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