Сахалинская область первой в России откроет небо для гражданских беспилотников

Фото: Максим Платонов

Беспилотная авиация сможет летать по заявленным маршрутам с помощью госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Это первая практика смягчения ограничений для авиабеспилотников. Соглашение об этом подписали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2024», пишет «Интерфакс».



— Действующие запреты — один из главных барьеров развития беспилотной авиации. Ранее мы на практике продемонстрировали возможность использования «ЭРА-ГЛОНАСС» для сохранения работы малой авиации по обработке сельхозземель в режиме закрытого неба. Наша платформа обеспечивает мониторинг более 300 тыс. единиц общественного транспорта, перевозки опасных грузов по всей территории страны, — прокомментировал Райкевич.

На «Архипелаге» авиабеспилотники оснастили трекерами «ЭРА-ГЛОНАСС» для полетов вне зоны прямой видимости. Проект станет новым типовым облачным модулем на единой цифровой платформе «Гостех» и будет бесплатным для регионов.



За 9 лет существования системы «ЭРА-ГЛОНАСС» к ней подключилось 11 млн автомобилей. Система позволяет экстренным службам получать данные об аварии всего за 19 секунд. Это помогает соблюдать правило «золотого часа» в медицине катастроф, когда каждая секунда в первые 60 минут после аварии может спасти жизни и здоровье пострадавших.

Рената Валеева