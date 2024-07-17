В Высокогорском районе Татарстана из-за наезда ремонтируемого автомобиля погиб работник молочного комбината

Фото: Олег Тихонов

В Высокогорском районе Татарстана по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело после несчастного случая на производстве со смертельным исходом, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Так, 10 июля во время проведения ремонтных работ грузового автомобиля главный механик по транспорту и водитель местного молочного комбината не обеспечили безопасность работ, из-за чего грузовой автомобиль начал неконтролируемое движение и совершил наезд на одного из работников.

От полученных травм 64-летний мужчина скончался на месте. По требованию прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда» (ст. 143 УК РФ). Ход процессуальной проверки взят на контроль прокуратуры района.

