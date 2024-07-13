В России растет спрос на книжные сериалы

Публикация книг по главам, или литературные сериалы, стала одним из главных трендов в России, пишет газета «Известия». В этом году популярность этого формата возросла в шесть раз по сравнению с прошлым годом. В 2024 году продажи книг по главам в сервисе «Литрес» выросли в 5,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и в 2,8 раза превысили показатели всего прошлого года. Эксперты объясняют этот рост доступностью, интерактивностью и широкими возможностями для авторских экспериментов.

В «Литрес» чаще всего этот формат выбирают авторы фэнтези и фантастики, такие как Андрей Васильев, Серж Винтеркей и Макс Глебов. По словам редакторов, один из важных плюсов книжных сериалов — мгновенный фидбэк от читателей, который позволяет авторам корректировать сюжет в зависимости от реакций аудитории. Кроме того, книги в процессе написания стоят дешевле завершенных произведений, что делает их более доступными.

На платформе «Букмейт» особое внимание уделяют тому, чтобы к моменту релиза текст был полностью готов, гарантируя читателям завершенную историю. Dip Devices на Unsplash

Однако у этого формата есть и минусы. Непредсказуемость автора и его зависимость от аудитории могут привести к тому, что книга останется незавершенной или график публикаций будет нарушен. Некоторые авторы могут слишком сильно ориентироваться на отзывы читателей, что влияет на их творческую свободу.

На платформе «Букмейт» особое внимание уделяют тому, чтобы к моменту релиза текст был полностью готов, гарантируя читателям завершенную историю. В этом сервисе популярностью пользуются триллеры и детективы, такие как «Когната» Алексея Сальникова и «Луна 84» Ислама Ханипаева.

По мнению экспертов, крупные писатели не всегда заинтересованы в таком формате, так как они привыкли работать в своем темпе и не готовы адаптировать свои произведения под законы сериала. Тем не менее для начинающих авторов книжные сериалы становятся удачной бизнес-стратегией и инструментом продвижения.

Все интересное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова