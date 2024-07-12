«Татарское книжное издательство» станет акционерным обществом

Фото: Максим Платонов

Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Татарское книжное издательство» объявило о своей реорганизации. Согласно распоряжению Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан от 8 июля 2024 года, принято решение о приватизации издательства и создании на его основе акционерного общества.

Реорганизация предполагает создание акционерного общества, которое продолжит деятельность издательства. В настоящий момент процесс создания нового юридического лица еще продолжается.

Издательство, расположенное в Казани, выпускает книги на татарском, русском и английском языках, а также на языках других народов, проживающих в Татарстане. Ежегодно выпускается более 200 наименований книг различной направленности, включая художественную и детскую литературу, исторические и научно-популярные издания, учебники и справочники. Среди опубликованных работ есть произведения известных татарских писателей, таких как Габдулла Тукай и Муса Джалиль.

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Екатерина Петрова