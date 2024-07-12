Татарстан вошел в число лидеров по результатам сдачи ЕГЭ

Фото: Максим Платонов

Татарстан вошел в число лидеров по результатам сдачи ЕГЭ в 2024 году — два выпускника сдали экзамены на 300 баллов, подсчитал ТАСС. Всего максимальную оценку получили ученики из 20 российских регионов.

Первое место в рейтинге заняла Москва, где зафиксировали 14 300-балльников. В Подмосковье, которое находится на второй позиции, таких выпускников оказалось четверо. Также такой результат получили по два выпускника из Санкт-Петербурга, Татарстана, Тульской, Тюменской и Нижегородской областей, по одному — из Краснодарского и Алтайского края, Самарской, Новосибирской, Оренбургской, Саратовской, Кировской, Амурской, Свердловской и Челябинской областей, Республики Калмыкия и Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме того, среди 300-балльников есть один выпускник из ДНР, где действует добровольный порядок сдачи ЕГЭ.

200 баллов по двум предметам набрали 587 выпускников из 68 регионов. Лидерами стали также Москва и Подмосковье: 200 баллов получили 168 и 62 человека соответственно. Санкт-Петербург, где такой результат получили 30 выпускников, занял третье место, четвертое — Татарстан и Краснодарский край, там их по 21. На пятом месте — Самарская область, там 16 человек получили 200 баллов, шестое место поделили Нижегородская и Брянская области, где их по 15. Еще 14 человек написали два предмета ЕГЭ на высший балл в Челябинской области, 13 — в Свердловской, по 12 — в Новосибирской, Оренбургской и Ростовской. Замыкает десятку Башкирия — там ЕГЭ на 200 баллов сдали 11 выпускников.

Одной из татарстанских 300-балльниц стала Анастасия Князева, выпускница школы №20 в Альметьевске. Она набрала максимальное количество баллов на ЕГЭ по литературе, русскому и английскому языкам.