Сегодня в Казани до +36 градусов

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Сегодня в Казани прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. Максимальная температура воздуха днем — от +34 до +36 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ветер юго-восточный, южный 6—11 м/с.

По Татарстану прогнозируется переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем и вечером местами кратковременный дождь, в отдельных районах ливневые дожди, грозы, локально крупный град. Ветер юго-восточный, южный 6—11 м/с, днем и вечером местами порывами 15—20 м/с, локально шквалистые усиления 22—27 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +32 до +37 градусов.