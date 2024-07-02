Продажи отечественных автомобилей в России выросли на 51,5% в первом полугодии 2024 года

Фото: Максим Платонов

Пресс-служба АвтоВАЗа сообщила о ситуации с продажами автомобилей марки Lada в первом полугодии текущего года. За этот период был продан 217 631 автомобиль, что на 51,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет «Интерфакс».

В июне продажи составили 39 704 автомобиля, что на 42,6% больше, чем в прошлом году. При этом отмечается незначительное снижение продаж по отношению к предыдущему месяцу — на 2,7%.

За полгода было продано 101 377 моделей Lada Granta, что лишь на 3,3% превышает показатели прошлого года. В июне было реализовано 19 158 машин, что на 14,3% больше, чем в прошлом году.



Lada Vesta в первом полугодии продали 64 263 раза, что составляет рост на 1114,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В июне продажи достигли 12 495 машин, показав рост на 193,4%.

В первом полугодии продали 23 231 Lada Niva Legend, что на 36,6% больше, чем годом ранее. В июне реализована 3 361 машина, что превысило прошлогодний показатель на 7,2%. Lada Niva Travel также пользуется спросом: за первое полугодие продано 25 409 автомобилей, что на 20,1% больше, чем год назад. В июне продано 4 037 единиц этой модели.

Отметим, с января по май 2024 года в Татарстане купили почти 65 тыс. подержанных автомобилей — это 2,8% от общего объема рынка «вторички» по России. Согласно данным «Автостата», предоставленным «Реальному времени», по сравнению с прошлым годом татарстанцы стали активнее покупать б/у автомобили. Какие марки и модели в республике самые популярные — в материале издания.