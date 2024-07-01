В рамках светского раута в Казани определили победителя интеллектуальной битвы «Строители vs промышленники»

Фото: Дмитрий Печенкин

Мероприятие для представителей строительной и промышленной отраслей собрало 20 команд, которые приняли участие в интеллектуальной битве «Строители vs промышленники». По итогам игры первое место заняла группа компаний «Самолет». Ведущим этого интеллектуального поединка был не кто иной, как магистр игры «Что? Где? Когда?», четырехкратный обладатель престижного приза «Хрустальная сова» — Максим Поташев.

Ведущий интеллектуальной битвы Максим Поташев, открывая мероприятие отметил: «Очень рад, что наши интеллектуальные битвы, которые не раз проходили в Москве, наконец вышли за ее пределы, и сегодня мы играем в таком замечательном городе».

К участию были заявлены крупнейшие девелоперы и ведущие компании строительной отрасли, промышленные предприятия и организации, производители и поставщики стройматериалов, архитекторы и проектировщики, IT и инжиниринговые компании Татарстана.

Команды продемонстрировали широкий кругозор, глубокие знания в области строительства и недвижимости, стратегическое мышление и аналитические способности. Победу в этом интеллектуальном поединке одержала команда ГК «Самолет». На втором месте с небольшим отрывом — юридическая компания АНТ «Зенит». Третье место заняла девелоперская компания «Ак Барс Дом». В пятерку сильнейших вошли команды «Купи кирпич» и «Лениногорский завод ЖБИ», продемонстрировав высокий уровень подготовки и сплоченность команды.

Максим Поташев отметил, что эрудированность казанских участников впечатляет. Команды хорошо справлялись с заданиями, при этом многие играли впервые. Проект способствовал укреплению командного духа, а участники получили удовольствие от процесса и соревнования.