Эстония закроет на выходные погранпереход «Нарва» со стороны России

Департамент полиции и погранохраны Эстонии сообщил, что в субботу и воскресенье будет закрыт погранпереход «Нарва». Это самый востребованный пункт пропуска в Эстонию со стороны России.

По словам начальника Управления пограничной службы Восточной префектуры Эрика Пургеля, работа российских пограничников замедлилась, поэтому люди часами ждут возможности пересечь границу. Он также отметил, что нет никаких признаков улучшения ситуации в ближайшем будущем.

В связи с закрытием КПП «Нарва», департамент советует людям пересекать границу в направлении России через пункты пропуска Койдула и Лахамаа в юго-восточной части Эстонии.

С 21 мая правительство Эстонии отменило круглосуточный режим работы погранперехода в Нарве, мотивировав это небольшим числом желающих перейти границу. Однако это привело к длинным очередям на границе и обернулось неудобствами для людей. Сейчас, в связи с реконструкцией КПП на российской стороне в Ивангороде, автобусное сообщение закрыто, и людям приходится переходить границу пешком.

Также в воскресенье с 9:30 до 12:30 въезд в Эстонию будет закрыт для проведения парада Победы на Петровской площади.

Напомним, Норвегия запретила въезд туристам из России. Теперь россияне не смогут попасть в Норвегию с туристическими целями, а также проехать через ее территорию транзитом в другие европейские страны, включая Финляндию.