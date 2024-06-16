Искусственный интеллект и писатели объединились для изучения классики

Ведущие авторы и интеллектуалы, включая Маргарет Этвуд и Джона Бэнвилла, продали свои голоса и комментарии новому приложению, которое использует ИИ для оживления классической литературы. Этот проект, получивший название Rebind Publishing, позволяет пользователям взаимодействовать с произведениями через комментарии экспертов.

Rebind Publishing был придуман двумя профессорами философии, которые предложили известным авторам стать ИИ-ботами за значительное вознаграждение. Авторы согласились на интервью, в ходе которых они обсуждали избранные тексты. Эти интервью были загружены в ИИ, чтобы создать интерактивные комментарии.

В проекте участвуют такие авторы, как Роксана Гей с комментариями к книге «Эпоха невинности» и Марлон Джеймс с анализом «Приключения Гекльберри Финна». Джон Бэнвилл делится своими мыслями о «Дублинцах» Джеймса Джойса, а Элейн Пейджелс комментирует тексты Нового Завета.

Идея создания Rebind Publishing принадлежит бизнесмену Джону Дюбюку. Он предложил профессору Джону Каагу создать издательство, которое объединит экспертов и классические тексты с помощью технологий, аналогичных ChatGPT. Цель проекта — сделать классическую литературу доступной и понятной для широкой аудитории.

Пользователи смогут задавать вопросы авторам и получать ответы, что, по мнению создателей, поможет глубже понять классические произведения. Эксперты считают, что такой подход может привлечь новых читателей и оживить интерес к литературе.

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Екатерина Петрова