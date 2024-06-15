В Зеленодольском районе Татарстана наблюдается снижение количества ДТП

Фото: Динар Фатыхов

В первом полугодии текущего года в Зеленодольском районе зафиксировано 16 ДТП, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако, несмотря на общее снижение аварийности, число погибших в них увеличилось до 9 человек.

— Несмотря на снижение общего количества аварий, полиция зафиксировала 140 случаев вождения в нетрезвом виде за последние 5 месяцев. К этому числу добавляется еще 70 случаев, задержанных инспекторами отдельного специализированного батальона Татарстана, — подчеркнул начальник отделения ГИБДД по Зеленодольскому району Рамиль Идиятуллин.

Также, по его словам, особое внимание уделяется владельцам и пользователям самокатов и СИМ и особенно детям. Он попросил родителей осуществлять должный надзор за ними.

— Сейчас растет популярность каршеринга самокатов, количество которых достигло 150 единиц. Большинство пользователей — дети, часто выезжающие на проезжую часть группами, что увеличивает риск ДТП. Рейды по самокатчикам проходят регулярно, но здесь на работу с одним нарушителем уходит по несколько часов, — рассказал он.