Газомоторная версия автомобиля «Москвич» будет дороже на 120 тысяч бензиновой

Фото: Максим Платонов

Стоимость автомобиля «Москвич» с газомоторным двигателем будет дороже на 120 тысяч рублей по сравнению с «бензиновым». Первая машина будет выпущена в августе этого года. Об этом сообщил коммерческий директор ООО «РариТЭК Инжиниринг» Рамиль Ишмаев.

Всего до конца года будет выпущено 1000 машин. Разницу в стоимости компенсируют за счет господдержки.