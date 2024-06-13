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Газомоторная версия автомобиля «Москвич» будет дороже на 120 тысяч бензиновой

12:43, 13.06.2024
Газомоторная версия автомобиля «Москвич» будет дороже на 120 тысяч бензиновой
Фото: Максим Платонов

Стоимость автомобиля «Москвич» с газомоторным двигателем будет дороже на 120 тысяч рублей по сравнению с «бензиновым». Первая машина будет выпущена в августе этого года. Об этом сообщил коммерческий директор ООО «РариТЭК Инжиниринг» Рамиль Ишмаев.

Всего до конца года будет выпущено 1000 машин. Разницу в стоимости компенсируют за счет господдержки.

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