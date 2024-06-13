Газомоторная версия автомобиля «Москвич» будет дороже на 120 тысяч бензиновой
Стоимость автомобиля «Москвич» с газомоторным двигателем будет дороже на 120 тысяч рублей по сравнению с «бензиновым». Первая машина будет выпущена в августе этого года. Об этом сообщил коммерческий директор ООО «РариТЭК Инжиниринг» Рамиль Ишмаев.
Всего до конца года будет выпущено 1000 машин. Разницу в стоимости компенсируют за счет господдержки.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.