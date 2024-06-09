Более 80 тысяч россиян инфицированы коронавирусом

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Более 80 тысяч россиян инфицированы коронавирусом. Более 20 тысяч из них находятся в медицинских учреждениях. Об этом в кулуарах ПМЭФ ТАСС сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

— Сегодня в России зафиксировано более 80 тысяч человек с коронавирусом — более 20 тысяч из них находятся на лечении в стационарах, — заявил он.

По словам министра, в России ведется мониторинг изменчивости коронавируса. Кроме того, специалисты отслеживают эффективность вакцин, лекарственных препаратов и терапии вируса.

— В случае появления каких-либо новых вызовов отечественная система здравоохранения благодаря большому опыту работы в пандемию готова будет быстро среагировать и подстроиться под ситуацию, — заверил министр.

Напомним, в России в этом году произведено почти 5 миллионов доз вакцины против COVID-19. Из них 1,9 миллиона доз еще не были введены в гражданский оборот.

Елизавета Пуншева