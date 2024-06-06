Яндекс и Букмейт назвали самые популярные произведения Пушкина

Фото: Динар Фатыхов

В честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина Яндекс и книжный сервис Букмейт провели исследование, чтобы узнать, какие произведения классика наиболее популярны среди россиян. Согласно результатам исследования, Александр Пушкин стал самым популярным поэтом по числу запросов в поисковой системе. Наибольший интерес вызывают следующие произведения:

Поэмы: «Руслан и Людмила», «Полтава», «Медный всадник», «Цыганы», «Кавказский пленник»;

«Руслан и Людмила», «Полтава», «Медный всадник», «Цыганы», «Кавказский пленник»; Проза: «Капитанская дочка», «Дубровский», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка», «Пиковая дама»;

«Капитанская дочка», «Дубровский», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка», «Пиковая дама»; Стихи: «Евгений Онегин», «К***», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Узник»;

«Евгений Онегин», «К***», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Узник»; Сказки: «Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке».

«Сказка о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке». Драмы: «Борис Годунов», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы», «Скупой рыцарь», «Каменный гость».

Пользователи Букмейта также оценили произведения Пушкина по различным критериям, от самых романтичных до самых страшных, подчеркивая многогранность его творчества и способность обращаться к самым разным эмоциям и темам.

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Екатерина Петрова