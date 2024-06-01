Угроза проведению Олимпиады: в Сену попали 50 миллионов литров сточных вод

Фото: Максим Платонов

В департаменте Ивелин к западу от Парижа в реку Сена менее чем за два месяца до Олимпийских игр попало 50 миллионов литров сточных вод, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.



Ранее стало известно, что уровень фекальных бактерий в Сене в Париже в два раза превышает норму. Также НКО по защите окружающей среды Surfrider Foundation предупредила о слишком высокой концентрации болезнетворных бактерий в реке.

Инцидент произошел после выхода из строя трех насосов системы водоотведения. Среди причин неполадок указывается большое скопление в воде бытовых отходов, которых там быть не должно. Мэр пострадавшего города Лоран Бросс принял решение подать жалобу, чтобы установить ответственных за произошедшее. В настоящее время были установлены временные насосы для отвода сточных вод на очистные сооружения.

Мэр французской столицы Анн Идальго заявила, что сама искупается в Сене, чтобы доказать, что в реке безопасно проводить соревнования. Ее заплыв намечен на 23 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон также сообщил, что готов искупаться в парижской реке, не назвав возможных сроков. С аналогичными заявлениями выступили президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и его исполнительный директор Кристоф Дюби.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.

Рената Валеева