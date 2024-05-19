Нигер и США договорились о выводе американских войск до 15 сентября 2024 года

Фото: Максим Платонов

Представители оборонных ведомств Нигера и США достигли соглашения о завершении вывода американского контингента из Нигера до 15 сентября 2024 года. Договоренность достигнута по итогам визита в Ниамей военной делегации США. Об этом пишет ТАСС.

Согласно коммюнике, стороны продолжат сотрудничество в областях, представляющих общий интерес. Ранее помощник госсекретаря США по делам африканских государств Молли Фи подтвердила на слушаниях в Палате представителей Конгресса США, что Соединенные Штаты уже обсуждают с властями Нигера вопросы завершения вывода американских войск из африканской страны.

Ранее американские военные занимались подготовкой и разведывательными операциями войск Нигера. После переворота в стране деятельность ограничилась мерами, необходимыми для обеспечения безопасности ВС США.

Пентагон принял решение передислоцировать своих военнослужащих из Нигера в другие страны региона. В марте Нигер разорвал военное соглашение с США, согласно которому на севере африканской страны была создана американская база БПЛА. Власти республики указали, что соглашение было навязано и не отвечало интересам народа. В конце 2023 года в Нигере насчитывалось около 1,1 тыс. военных США, большинство из них — на базе ВВС близ Агадеса.

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Рената Валеева