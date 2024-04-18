Дом-музей Ленина обретет границы
Кабмин Татарстана принял решение утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения — исторического здания, в котором проживала семья Ульяновых в период с 1888 по 1889 год.
Соответствующий приказ опубликовал Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия. Дом расположен по улице Ульянова-Ленина, 58.
Как указано на официальном сайте музея, с 4 сентября 1888 по 3 мая 1889 гг. в доме Орловых, состоящем из деревянного двухэтажного флигеля с крытой верандой и подвальными помещениями, жила семья Ульяновых после возвращения в Казань из Кокушкино. В ноябре 1937 года в этом доме открыт Дом-музей В.И.Ленина. В Доме-музее полностью восстановлена обстановка 1888—1889 гг.
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