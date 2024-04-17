Российские читатели хотели бы посмотреть фильмы о Булгакове, Достоевском и Маяковском

Фото: Екатерина Петрова

Книжный сервис «Литрес» и федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» провели опрос среди покупателей и пользователей о том, фильмы про каких писателей они хотели бы посмотреть. Среди опрошенных 76% ответили, что им в принципе нравятся фильмы и сериалы о жизни классиков. При этом 85% считают, что таких кинолент должно быть больше в прокате, а 68% опрошенных позитивно смотрят на фактические допущения в повествовании для реализации режиссерской задумки.

Больше всего респонденты хотели бы посмотреть байопик о Михаиле Булгакове (14%). На втором месте — история жизни Федора Достоевского (11%). За ним идут Владимир Маяковский (8%), Николай Гоголь (8%) и Анна Ахматова (7%).

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Екатерина Петрова